NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 9800 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe sowohl mit dem Umsatz als auch mit dem Gewinn die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Schlüsselmedikamente wie Imfinzi, Calquence und Ultomiris hätten hierzu beigetragen und die Schwäche von Lynparza ausgeglichen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 02:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 02:46 / ET



ISIN: GB0009895292

