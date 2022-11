HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler nach Zahlen zum dritten Quartal von 42,50 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückgang des Auftragseingangs des Technologieunternehmens decke sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der abnehmende Bedarf an Konsumelektronik dürfte die Investitionen in die Halbleiter- und Elektronikbranche bremsen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 10:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005102008

BASLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de