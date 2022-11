HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3573/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/43 geht es u.a. um die Uniqa, die bereits den 12. Tag im Plus ist und damit den 14 Tagen der UBM schon sehr nahe kommt. Erinnerungen zu eben UBM, FACC und VIG. Nachrichten gibt es Wienerberger, Polytec, Valneva, Addiko, Andritz, Verbund, VIG und Montana Aerospace, Michael Tojner hat uns dazu einen Sager gespendet. Und Raquest, die Doppelbesteuerungs-Rückholmaschine aus Deutschland (auch für Österreicher) hat Community-Days. Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert ...

