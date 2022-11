Ganz eng wird es heute für Vonovia-Aktionäre. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund drei Prozent. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 22,38 EUR. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Vonovia, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Vonovia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Vonovia-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Für Vonovia ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. So genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 23,35 EUR ausgelotet. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Börsianer, die von Vonovia überzeugt sind, freuen sich vermutlich und können den Einbruch zum Nachkauf nutzen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto "Geiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...