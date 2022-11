Gürtel enger schnallen oder Trotzkonsum im Weihnachtsgeschäft? Der Kontrast könnte kaum stärker sein. Vor einem Jahr waren die Portemonnaies der Konsumenten dank der Politik des billigen Geldes und ausgefallener Urlaubsreisen prall gefüllt. Das Konsumklima hatte sich im Vergleich zum Jahresbeginn deutlich erhöht. Und so meldete der HDE insgesamt eine Zunahme im Weihnachtsgeschäft 2021 um 2%, im Online-Geschäft sogar um 17%. Die Aussichten für 2022 sind dagegen ungewiss wie lange nicht: stark steigende Preise für Lebensmittel und Energie und geopolitische Verwerfungen haben das Konsumentenvertrauen in Deutschland auf historische Tiefs sinken lassen. Ob die Konsumenten zu Weihnachten den Gürtel enger schnallen oder mit einer "jetzt-erst-recht-Mentalität" die Kassen der Retailer klingeln lassen, steht in den Sternen. Für Investoren ist es wichtig in Zeiten großer Unsicherheit neue Chancen und Risiken einschätzen zu können. AlsterResearch veranstaltet deshalb pünktlich zur Adventszeit eine digitale Konferenz mit sechs börsennotierten Online-Unternehmen, die einen Einblick in die aktuelle Geschäftslage und Marktentwicklungen geben werden. Mit dabei ist ABOUT YOU, die Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Thema: AlsterResearch Pop-up Conference Internet Retail Unternehmen: ABOUT YOU Holding SE Vortragender: Hannes Wiese, Co-Founder und Co-CEO Ort: Online, via ClickMeeting, Anmeldung unter https://bit.ly/3TnIHHJ Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 09:00 - 10:00 Die Konferenz richtet sich an professionelle und semi-professionelle Investoren und wird online auf Deutsch stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach einer Anmeldung unter diesem Link bereitgestellt: https://bit.ly/3TnIHHJ Über AlsterResearch: AlsterResearch ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID II-konformen Analysen für deutsche und europäische Aktien. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub (https://research-hub.de/) abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. AlsterResearch veranstaltet weiterhin regelmäßig Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern börsennotierter Unternehmen.





