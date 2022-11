LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zurich nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 532 Franken belassen. Insgesamt seien die Eckdaten des Versicherers ordentlich ausgefallen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilitätsentwicklung verlange aber nach einer Erklärung. Kurzfristig gebe es nur wenig, was die Aktie vorwärts bringen könnte, aber langfristig könnten sich die Anleger mit der Zurich-Aktie glücklich schätzen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 06:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

