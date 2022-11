Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die starke, schnelle Kurserholung an den Aktienmärkten schürt das Kaufinteresse am ETF-Markt, so die Deutsche Börse AG."Die Anleger geben ihre Zurückhaltung auf, wir sehen einen ordentlichen Handel mit hohem Volumen und leichtem Kaufüberhang", berichte Frank Mohr von der Société Générale. "Die Stimmung ist gut", ergänze er. Fabian Wörndl von Lang & Schwarz sieht ebenfalls mehr Volumen im ETF-Handel und einen starken Fokus auf Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...