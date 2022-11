Wien (www.fondscheck.de) - Investmentfonds auf der Blockchain - das klang vor nicht allzu langer Zeit wie reine Zukunftsmusik, so die Experten von "FONDS professionell".Doch dieses Bild habe sich radikal gewandelt. Sogar der deutsche Gesetzgeber wittere viel Potenzial in der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und presche bei der Regulierung vor. Daneben würden findige kleine Anbieter eine Bresche für Investmentfonds in die Kryptowelt schlagen. Sie würden eine Art digitalen Klon auf die Blockchain heben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...