Das Mineralölunternehmen Neste wird an seinen Tankstellen in Finnland ein Netz von Hochleistungladestationen für Elektrofahrzeuge aufbauen. Die ersten beiden Tankstellen sollen zum Jahreswechsel 2022/2023 mit HPC-Stationen ausgerüstet und bis Ende 2024 "Dutzende" weitere Schnellader an Tankstellen in ganz Finnland installiert werden. Genauere Angaben zur Anzahl der Stationen und zur Ladeleistung macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...