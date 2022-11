DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 09:30 Presse-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 9 Monate 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+10,4% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+10,4% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+10,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+11,6% gg Vj vorläufig: +1,1% gg Vm/+11,6% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vm/+10,9% gg Vj 08:00 DE/Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) September 08:00 DE/Insolvenzen August *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: -0,5% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+4,4% gg Vj *** 08:00 GB/BIP September PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Drei-Monats-Rate zuvor: -0,3% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz September PROGNOSE: -18,8 Mrd GBP zuvor: -19,3 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-3,7% gg Vj zuvor: -1,8% gg Vm/-5,2% gg Vj 08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz) 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:00 DE/PK zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2023, 09:00 AfD-Fraktion 10:00 CDU/CSU-Fraktion 11:00 Linke-Fraktion 12:00 Haushaltspolitische Sprecher der Koalitionsfraktionen, Rohde, Kindler und Fricke 09:15 DE/Cantourage Group SE , Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:30 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel zu Budgetfragen *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Herbst-Wirtschaftsprognose *** 13:00 IT/EZB-Direktor Panetta, Rede im Italian Institute for International Political Studies 13:00 DE/Regierungs-PK *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November PROGNOSE: 59,5 zuvor: 59,9 *** 17:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei 23rd Jacques Polak Annual Research Conference *** 19:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich - EU/Ratingüberprüfungen für Kroatien (Moody's), Island (S&P), Lettland (Moody's), Malta (Fitch), Slowenien (Fitch), Schweiz (Fitch) - Börsenfeiertag am US-Anleihemarkt ===

