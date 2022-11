Die Bullen geben heute bei Aixtron den Ton an. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent aus. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Anmerkung der Redaktion: Startet Aixtron jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sechs Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 29,29 EUR liegt dieses Hoch. Bei Aixtron geht es jetzt also um viel!

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...