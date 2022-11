Innsbruck, Österreich (ots) -Erzählungen sind spannend und können Wissen anschaulich weitergeben. Noch eindrucksvoller und einprägsamer ist es jedoch, manches selbst auszuprobieren. Aus diesem Grund bieten viele der nahezu 30 Mitglieder von Klösterreich spezielle Führungen und Workshops für Kinder an.Einmal gotische Minuskel mit der Feder schreiben, nachfühlen, wie ein Mönch im Mittelalter bei Kerzenschein Buchstabe für Buchstabe einer Handschrift erstellte - bei der Museumswerkstatt im Stift Admont können Schülerinnen und Schüler in die Welt der Skriptorien eintauchen. "Bei dem Programm Schreiben wie ein Mönch gehen wir auf Buchfühlung mit mittelalterlichen Handschriften", berichtet Gudrun Schwab, die in dem Benediktinerkloster für die Museumswerkstatt verantwortlich ist. "Es gibt einen Theorieteil zur Wissensvermittlung und wir besuchen die Handschriftenausstellung im Stift, um das Erlernte mit konkreten Exponaten zu verknüpfen. Dann folgt die praktische Umsetzung durch die Kinder in der Museumswerkstatt, wo zunächst das Schreiben gotischer Minuskel geübt und anschließend ein Lesezeichen gestaltet wird." Weitere Workshops im Stift Admont gibt es zu den Themen Papierschöpfen und Klostermedizin, Angebote zur Klostergeschichte und dem Leben als Bendiktinermönch sind in Vorbereitung. Die Jüngsten können ab dem Alter von fünf Jahren am Museum für alle Sinne teilnehmen und ausgewählte Sammlungsinhalte des des Naturhistorischen Museums auf einer spielerischen Entdeckungstour nicht nur mit den Augen erkunden. Kontakt: kultur@stiftadmont.atBeim Kindersamstag im Stift Herzogenburg dreht sich alles um das Motto "Staunen. Spielen. Entdecken". Am 3. Dezember können Kinder im Augustiner-Chorherrenstift, das sogar eine Modelleisenbahn hat, selbst kreativ werden. Beim Thema Kunst und Künstler im Kloster zeigt Chorherr Mag. Laurentius Seong, der in seiner Freizeit Ikonen malt, dass in jedem Menschen ein Talent steckt. Der Kindersamstag kann online auf www.stift-herzogenburg.at gebucht werden.Ob Höhlenbär, Elefantenstuhl oder Mumien - im Stift Kremsmünster gibt es für junge Abenteuersuchende viel zu entdecken. Die Themen sind für Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe 1 und 2 konzipiert und in spielerischer Art und Weise aufbereitet. Vor allem die Sternwarte des Stifts mit ihren naturwissenschaftlichen Sammlungen beherbergt eine Vielzahl an Fragestellungen aus der Biologie und Geologie, der Physik und Astronomie, die bei einer Quiz-Rallyebeantwortet werden (Mai bis Oktober). "Der Klassiker, die Kombi aus Sternwarte und Stiftsführung ist bei den Schulen am beliebtesten", freut sich Pater Daniel Sihorsch über den Zuspruch. Im Anschluss können die Kids auf den Spielplätzen des Stiftsgeländes den Ausflug ausklingen lassen. Ein eigener Folder zu den Führungen und Workshops für Schulklassen kann unter www.stift-kremsmuenster.at heruntergeladen werden.Ganz neu und sehr innovativ hat das Stift St. Florian die Junge Kulturvermittlung aufgestellt. Bei den verschiedenen Programmen haben die jungen Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Vielfalt des Ortes mit allen Sinnen und in aller Ruhe zu erleben. Die Angebote gibt es entsprechend der Altersgruppe als Mini-(Volksschule), Midi-(Unterstufe) und Maxi-(Oberstufe)-Version. Die Erlebnisführung "We will barock you" bringt die Gäste beispielsweise zurück in die Entstehungszeit des Augustiner-Chorherrenstiftes. Gemeinsam steigt man in die Tiefe der Gruft und erlebt unter anderem die Basilika, die Bibliothek und die Außenanlagen. Dem berühmten Komponisten widmet sich das Programm AntonBruckner, bei dem die Kinder und Jugendlichen seinen Spuren von den ersten Schritten als Sängerknabe in St. Florian bis zu seiner letzten Ruhe folgen und sich dabei überlegen, was der Musiker wohl getwittert, gepostet und geliked hätte. Vor allem für kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ab fünf Jahren bis zur 4. Schulstufe) ist die Neugierdsnasen-Tour konzipiert. Auf ihr gehen die Kids uralten Geheimnisses des Klosters auf den Grund, entdecken geheime Türen und spüren der Frage nach, wie man Orgelpfeifen von innen putzt. 