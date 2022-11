Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neuer Aktien-ETF: Zugang zu dividendenstarken US-Unternehmen - ETF-NewsSeit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von First Trust auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem First Trust US Equity Income UCITS ETF (ISIN IE00BD6GCF16/ WKN A2DLWP) würden Anleger Zugang zu der Wertentwicklung von US-Unternehmen erhalten, die Teil des NASDAQ US High Equity Income Index seien. Die Unternehmen würden anhand von Faktoren wie Liquidität, Dividendenrendite und anderen Qualitätskriterien ausgewählt. Zurzeit umfasse der Index 120 Wertpapiere, die hauptsächlich im Finanzsektor tätig seien. Andere Sektoren seien zum Beispiel IT, Konsumgüter, Energie und Grundstoffe. (News vom 08.11.2022) (10.11.2022/fc/n/e) ...

