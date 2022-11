NEW YORK, Nov. 10, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, freuen sich, eine kommerzielle Partnerschaft bekanntzugeben, um Patienten in Saudi-Arabien eine breite Palette von klinischen Genomtests, einschließlich Whole Genome Sequencing und Whole Exome Sequencing mit Interpretation, sowie nicht-invasive pränatale Tests (NIPT) anzubieten.



"Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit den Al Farabi Medical Labs im Königreich Saudi-Arabien fortschrittliche genomische Testverfahren anbieten zu können", so Andrea Riposati, CEO und Mitgründer von Dante Genomics. "Wir freuen uns darauf, das Wachstum von Al Farabi Medical Labs und seine zukunftsweisende Vision zu unterstützen. Gemeinsam wollen wir eine auf die Sequenzierung des gesamten Genoms ausgerichtete Gesundheitsversorgung für Privatpersonen ermöglichen."

Dr. Mohamed Marie, Gründer und Geschäftsführer von Al Farabi, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Technologie und das Fachwissen von Dante Genomics im Königreich Saudi-Arabien einsetzen können. Al Farabi ist ein führendes medizinisches Labor mit mehr als 50 Niederlassungen im ganzen Königreich. Dante Genomics wird unser Partner für Gentests und andere genomische Lösungen sein. Unser Ziel ist es, unseren Patienten auch im Bereich der Genomik, wie in allen anderen Bereichen des Gesundheitswesens, Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten."

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Genominformationsunternehmen, das eine neue Klasse von transformativen Gesundheits- und Langlebigkeitsanwendungen auf der Grundlage von Ganzgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse, Prävention, verbesserte Diagnostik und personalisierte Medizin zu ermöglichen. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, firmeneigene Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie firmeneigene Verfahren, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.

Über Al Farabi Medical Labs

Al Farabi Medical Labs verfolgt seit seiner Gründung und auch heute noch die Politik, neue und moderne Diagnosetechniken zu entwickeln und zu lokalisieren, um das schwierige Gleichgewicht im medizinischen Bereich zwischen Qualität der Leistung, Schnelligkeit der Ergebnisse und einem fairen Preis für die erbrachte Dienstleistung anzugehen. Al Farabi Medical Labs verfolgt eine strenge Politik der Einhaltung internationaler und lokaler Standards und Anforderungen in Bezug auf die Laborqualität und Arbeitssicherheit. Dies hat zur Erlangung der nationalen und internationalen Akkreditierung durch CBAHI bzw. JCI geführt.

