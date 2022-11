In den USA sind die Preise im Oktober langsamer gestiegen als gedacht. Die Anleger machen sich (berechtigte) Hoffnungen, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und die US-Notenbank in Sachen Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nehmen wird. DAX und Co reagieren mit einem Kursfeuerwerk. Die Aktie von Infineon und Aixtron springen deutlich an. Die Teuerungsrate lag im Oktober nur bei 7,7 Prozent (September: 8,2 Prozent). Im Vorfeld wurden 8,0 Prozent erwartet. Auch die Kernrate ist gefallen. ...

