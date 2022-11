Genf (ots/PRNewswire) -Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) ist offiziell der von den Vereinten Nationen geleiteten globalen Partnerschaft "Sanitation and Water for All" beigetreten und hat sich damit verpflichtet, die Wassersicherheit und -resilienz in der asiatisch-pazifischen Region zu verbessern.Der SWA-Partnerschaft gehören 305 Partner an, darunter auch andere bedeutende Finanzinstitutionen wie die Afrikanische Entwicklungsbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank und die Weltbank.Heute haben zwei Milliarden Menschen in Asien und im Pazifik keine angemessene Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Dadurch bleiben die Menschen in Armut, Infektionskrankheiten werden gefördert und das Wirtschaftswachstum wird verhindert.Die ADB schätzt, dass die Region einen jährlichen Investitionsbedarf von etwa 60 Mrd. USD für wasserbezogene Infrastrukturen und Dienstleistungen hat.Im Rahmen ihrer Partnerschaft werden SWA und ADB daran arbeiten, innovative Finanzierungen zu mobilisieren, die dem Bedarf an Infrastruktur und Dienstleistungen entsprechen. Darüber hinaus werden sie mit Regierungspartnern zusammenarbeiten, um Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Abschwächung des Klimawandels zu entwickeln, um der zunehmenden Wasserknappheit und der Bedrohung der sanitären Infrastruktur zu begegnen."Wasser ist ein Querschnittsthema für alle sieben operativen Prioritäten der ADB, darunter die Bekämpfung der Armut, die Bekämpfung des Klimawandels, die Beschleunigung der Gleichstellung der Geschlechter und die Verbesserung der Lebensqualität in unseren Städten. Die Bewältigung der Herausforderungen der Wassersicherheit in der Region ist entscheidend für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen", sagte Neeta Pokhrel, Leiterin der ADB-Sektorgruppe Wasser.Catarina de Albuquerque, Geschäftsführerin der SWA, fügte hinzu: "Die ADB verfügt über eine enorme Überzeugungskraft in der Region sowie über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Wasser- und Abwassersektor. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um den politischen Willen zu stärken und ihre Bemühungen um die Verwirklichung dieser Menschenrechte zu beschleunigen."INFORMATIONEN ZUR ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) Die ADB setzt sich für ein erfolgreiches, integratives, widerstandsfähiges und nachhaltiges Asien und den Pazifikraum ein und setzt gleichzeitig ihre Bemühungen zur Beseitigung der extremen Armut fort. Sie wurde 1966 gegründet und ist im Besitz von 68 Mitgliedern, davon 49 aus der Region.INFORMATIONEN ZU SANITATION AND WATER FOR ALL (SWA)Die SWA ist eine von den Vereinten Nationen geführte Partnerschaft, die auf das gemeinsame Ziel Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene für alle hinarbeitet. Zu unseren Partnern gehören Regierungen, Versorgungsunternehmen, Regulierungsbehörden, Geber, Finanzinstitute, UN-Organisationen, die Zivilgesellschaft, Forschungsorganisationen und der Privatsektor. Weitere Informationen finden Sie unter www.sanitationandwaterforall.org.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1441352/Sanitation_and_Water_for_All_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/asiatische-entwicklungsbank-tritt-der-globalen-partnerschaft-der-vereinten-nationen-im-bereich-abwasserentsorgung-und-wasser-fur-alle-bei-301674631.htmlPressekontakt:Alexandra Reis,Head of Communications,Sanitation and Water for All (SWA),Alexandra.reis@sanitationandwaterforall.orgOriginal-Content von: Sanitation and Water for All (hosted by UNICEF), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153431/5367209