ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US20717E1010 Conformis Inc. 10.11.2022 US20717E2000 Conformis Inc. 11.11.2022 Tausch 25:1

CA5368741008 Storm Exploration Inc. 10.11.2022 CA86218J1057 Storm Exploration Inc. 11.11.2022 Tausch 1:1

SE0011178763 Pharmacolog I Uppsala AB [publ] 10.11.2022 SE0019071812 Pharmacolog I Uppsala AB [publ] 11.11.2022 Tausch 1:1

US89532E1091 Trevena Inc. 10.11.2022 US89532E2081 Trevena Inc. 11.11.2022 Tausch 25:1

CA89901P1071 Tudor Gold Corp. 10.11.2022 CA89901T1093 Tudor Gold Corp. NEW 11.11.2022 Tausch 1:1

