In China ist der Singles' Day schon seit Jahren eine feste Größe. In Deutschland und Westeuropa feiern die Händler inzwischen mit - und generieren ebenfalls zusätzliche Erlöse. Wann ist Singles' Day 2022? In Deutschland - und hier vor allem im Westen und Süden der Republik - ist der 11. November immer noch vor allem mit dem Beginn der Session rund um Karneval und Fastnacht verbunden, eventuell noch mit dem Martinstag. In China sieht das gänzlich anders aus: Dort steht das Datum seit einigen Jahren für den Singles' Day - hergeleitet aus der Symbolik 1 für Single. Der Singles' Day, auch "Double 11" genannt, ist speziell in den letzten zehn Jahren zu einem der umsatzstärksten Tage im E-Commerce ...

