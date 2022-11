Die US-Inflation ist im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet, was an der Wall Street eine Rallye auslöste und den Dollar stark fallen ließ. Nach Ansicht der Analysten von Wells Fargo verringern die Daten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der FOMC-Sitzung am 14. Dezember. Wichtige Zitate: "Der Gesamtverbraucherpreisindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...