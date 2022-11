Cadency hilft den Superhelden des Finanz- und Rechnungswesens, manuelle Arbeit durch die Standardisierung und Automatisierung von Finanzabschlussprozessen zu beseitigen

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 10. November 2022 / "The Avengers" fanden sich 2012 zusammen und haben in den letzten 10 Jahren zahlreiche Bösewichte besiegt. In ähnlicher Weise haben sich die Finanz- und Technologieexperten von Trintech im Jahr 2012 zusammengetan, um Cadency auf den Markt zu bringen - die weltweit erste End-to-End-Record-to-Report-SaaS-Lösung, die die Art und Weise verändert, wie Finanz- und Buchhaltungsexperten in Unternehmen weltweit ihre Abschlüsse erstellen. Seitdem hat sich Trintech darauf konzentriert, den Superhelden des Finanz- und Rechnungswesens dabei zu helfen, manuelle Arbeit durch die Standardisierung, Rationalisierung und Automatisierung ihrer Finanzabschlussprozesse zu beseitigen.

"Die Arbeit eines CFO hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich weiterentwickelt, wobei CFOs als wichtige Superhelden innerhalb ihrer Unternehmen fungieren. Heute feiern wir das 10-jährige Bestehen von Cadency und die Rolle, die Cadency dabei gespielt hat, globalen Unternehmen dabei zu helfen, Sorgen bei der Compliance zu beseitigen, nicht abgestimmte Bilanzen wieder in Einklang zu bringen und für Stabilität in der Welt des Transaktionsabgleichs zu sorgen", so Teresa Mackintosh, CEO von Trintech. "Die letzten drei Jahre haben den Finanzabteilungen noch mehr abverlangt, da die Pandemie neue Herausforderungen und höhere Erwartungen mit sich brachte. CFOs müssen agiler sein als je zuvor und jederzeit über genaue und zugängliche Daten verfügen, was Lösungen wie Cadency zu einem Muss in ihrem Superhelden-Werkzeuggürtel macht."

In den letzten zehn Jahren hat https://www.trintech.com/cadency/ Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützt, den gesamten Record-to-Report-Prozess (in etwa: von der Aufzeichnung zur Berichterstattung) in einem standardisierten Kontrollrahmen zu rationalisieren und zu automatisieren. Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der Einführung von Cadency und der Veröffentlichung von Cadency 10.3 in dieser Woche hat Trintech einen Blick darauf geworfen, wie die Helden von Marvel und die Helden des Finanz- und Rechnungswesens in den letzten zehn Jahren einige beeindruckende Statistiken aufgestellt haben:

- Nach der erfolgreichen Einführung von Cadency verfügt Serco nun über eine zentralisierte globale Lösung, die einen besseren Einblick in die Gesamtzahl der durchgeführten Abstimmungen sowie in deren Aktualität und Genauigkeit ermöglicht. Serco führt monatlich 5.000 Bilanzabstimmungen über Cadency durch. Darüber hinaus werden 15.000 Konten automatisch abgeglichen, wodurch das Team insgesamt 500 Stunden pro Monat einsparen kann. Das ist genug Zeit, um im Laufe von acht Monaten das gesamte Marvel-Filmuniversum (3.831 Minuten Film) zu sehen!

- Über 10.000 Crewmitglieder sind im Abspann von Avengers: Infinity War aufgeführt. Das ist eine riesige Zahl, aber wussten Sie, dass die Boston Scientific Corporation derzeit mehr als 29.000 Konten in Cadency eingespielt hat, wobei mehr als 4.400 dieser Konten so eingestellt sind, dass ihr Abgleich jeden Monat automatisch erfolgt? Darüber hinaus konnte BSC seine Produktivität steigern und Zeiteinsparungen verzeichnen sowie die Transparenz und Standardisierung der Bilanzabstimmung und der zuvor manuell durchgeführten Journaleinträge verbessern. Die Automatisierungsfunktionen in Cadency haben die Effizienz auch in Bereichen wie SOX-Sampling und -Tests erhöht.

- Wie uns die Avengers gezeigt haben, müssen auch die besten Teams wachsen. Während sie 2012 als eine Gruppe von sechs Superhelden begannen, brauchten sie in Avengers: Endgame über 30 Helden, um Thanos zu besiegen. Die LKQ Corporation, ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Fahrzeugteile und -zubehör, hat die Cadency-Lösung von Trintech implementiert und zwischen 2003 und 2019 erfolgreich 130 Akquisitionen getätigt, wodurch das Unternehmen um ein 38-faches wuchs, ohne dass die Zahl der Mitarbeiter im F&A-Team erhöht wurde. Darüber hinaus konnte das Unternehmen die Dauer von Abschlüssen auf sechseinhalb Geschäftstage reduzieren, die Anzahl der Cash-Spezialisten um fast 50 % verringern und eine automatische Abstimmung von fast 90 % erreichen.

Über Trintech

http://www.trintech.com, ist ein Pionier auf dem Gebiet der Finanzsoftware für das Corporate Performance Management. Das Unternehmen kombiniert technisches und finanzielles Fachwissen, um innovative, cloudbasierte Softwarelösungen zu entwickeln, die erstklassige Finanzvorgänge und -einblicke ermöglichen. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und der Rationalisierung täglicher operativer Abstimmungen über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, konzerninterner Buchhaltung, Journalbuchungen, Offenlegungsberichten und Bankgebührenanalysen bis hin zu Governance, Risiko und Compliance - das Portfolio der Finanzlösungen von Trintech, darunter Cadency, Adra und die zielgerichteten Tools ReconNET, T-Recs und UPCS, unterstützt die Verwaltung aller Aspekte des Finanzabschlussprozesses. Die herausragenden Leistungen von Trintech in den Bereichen Innovation und Kundensupport wurden im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Auszeichnungen gewürdigt, darunter zuletzt "Easiest to Do Business With" und "Fastest Implementation" im G2-Bericht für Herbst 2022. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen - verlassen sich auf die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategischen Einblicke in ihre Finanzprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Trintech hat seinen Hauptsitz in Dallas (Texas, USA) und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und den nordischen Ländern sowie über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com oder bleiben Sie mit uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter in Verbindung.

