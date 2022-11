Am Frankfurter Flughafen merkt man die Erholung im Reisegeschäft. Im dritten Quartal steigt die Zahl der Passagiere dort um 62 Prozent auf 15,1 Millionen an. Das entspricht zugleich 73,5 Prozent des Vorkrisenniveaus. In Griechenland liegt Fraport schon über dem Vorkrisenniveau. Entsprechend steigt der Umsatz um 46 Prozent auf 925,6 Millionen Euro an. ...

