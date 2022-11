Beijing (ots/PRNewswire) -Fuzhou, eine Stadt in der Provinz Jiangxi und Heimatstadt von Tang Xianzu (1550-1616), ein gefeierter Dramatiker der Ming-Dynastie, ist traditionell für ihre begabten Gelehrten und tiefgründige Kultur bekannt. Die Stadt hat ihre einzigartige Theaterkultur und ihre Ressourcen in den letzten Jahren für eine Reihe von kulturellen Austauschprogrammen zum Thema Drama zum Einsatz gebracht, um die Marke Tang Xianzu zu fördern, das Beste zu verbreiten, was die chinesische Kultur zu bieten hat, und die Geschichten Chinas dem Rest der Welt besser zu erzählen, mit der Zurschaustellung des zeitgemäßen Charmes von "Chinas Stadt der Theaterstücke"."Liebe, die einmal begonnen hat, wird nie enden. Die Liebenden mögen für die Liebe sterben und Tote können in Liebe wieder erwachen." Diese wunderschöne Zeile aus dem Pfingstpavillon von Tang Xianzu wird seit mehr als 400 Jahren gesungen. Dieses Stück, das als ein Juwel des Welttheatererbes gilt, ist noch immer beliebt im In- und Ausland. "Kultur liegt im Blut einer Nation und ist die Seele einer Stadt. Fuzhou hat an der kulturellen Marke der Theaterstücke von Tang Xianzu festgehalten, um den Fortschritt in der Dramenkultur voranzutreiben. In den letzten Jahren hat die Stadt verschiedene kulturelle Veranstaltungen ausgerichtet, darunter das Tang Xianzu Theaterfestival und den Internationalen Monat des Theateraustauschs, die Präsentation eines herausragenden Opernrepertoires für hohe Stimmen, das Opernspektakel zur nationalen Tee-Ernte "Der Duft von chinesischem Tee", das Jiangxi Camellia Theaterfestival und die Ausstellung der Jiangxi Kultur-Tour. Darüber hinaus hat Fuzhou kulturelle Austauschplattformen für inländische und ausländische Dramakulturen geschaffen und den Einfluss der Kulturmarken von Fuzhou verstärkt. Seit 2016 findet mit der internationalen Konferenz zu Tang Xianzu eine jährliche Zusammenkunft von Experten statt, die Tang Xianzu studieren. Es wurden Bücher herausgegeben wie Eine Geschichte der Forschung über Tang Xianzu im 20. Jahrhundert und Ausgewählte Arbeiten über Tang Xianzu im 20. Jahrhundert und ein breites Spektrum an Forschungsergebnissen hervorgebracht, so zum Beispiel die Textforschung zur ursprünglichen Aufzeichnung des Familienstammbaums von Tang Xianzu, Tang Xianzu im Jahr 1592 und Eine Textstudie über die Heimat von Tang Xianzu.Nach Jahren der Arbeit und Erkundungen ist das Tang Xianzu Theaterfestival und der Internationale Monat des Theateraustauschs zu einem charakteristischen Ereignis der traditionellen chinesischen Kultur und einer attraktiven Marke des internationalen Kulturaustauschs für Fuzhou und China geworden. Fuzhou macht große Schritte in Richtung dahin, Chinas Stadt der Theaterstücke für das Lernen, Ansehen, Aufführen, Bewerten und Schreiben von Theaterstücken aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942258/Dreams_Dramas_Tang_Xianzu_s_Hometown.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-traume-und-dramen-in-der-heimatstadt-von-tang-xianzu-301674724.htmlPressekontakt:Admin PR,86-10-83949817,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5367261