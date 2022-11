Die heutigen Daten zur Inflation in den USA waren deutlich niedriger als erwartet: die Aktienmärkte mit einer heftigen Rally, der Nasdaq 100 steigt über 5% - in der Hoffnung, dass die Fed die Zinsen weniger stark anheben wird in den nächsten Sitzungen. Die nächste Sitzung der Fed ist am 14. Dezember - und nach den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...