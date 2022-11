Party an der Wall Street. Die Anleger greifen nach niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten bei Aktien zu. Der Dow Jones ist auf dem besten Weg, den besten Tag seit 2020 zu verbuchen. Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte sind heiß begehrt.Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent gestiegen, und damit weniger stark als Analysten erwartet hatten. Damit dürften die Märkte nun wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...