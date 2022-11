DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nimmt nach US-Inflationsdaten 14.000er-Hürde

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag deutlich nach oben gegangen. Der Morgen war zunächst bestimmt durch eine Flut an Unternehmenszahlen, die es einzuordnen galt. Der DAX hielt sich gut, auch im Hinblick auf die massive Kapitalvernichtung am Kyptomarkt. Dann kamen die Inflationsdaten aus den USA - die unterhalb der Erwartung ausfielen. Wie an der Schnur gezogen ging es für den DAX und die Bundesanleihen nach oben. Die Daten wurden dahingehend interpretiert, dass die Inflation in den USA nun den Höhepunkt gesehen hat. Damit könnte die nächste Zinsanhebung der US-Notenbank kleiner ausfallen, der große Schritt um 75 Basispunkte ist vom Tisch. Ein Aufatmen unter den Marktteilnehmern war fast zu spüren, die Risikobereitschaft schoss in der Hoffnung nach oben, dass die US-Wirtschaft der Rezession doch ein Schnippchen schlagen könnte. Der DAX schloss 3,5 Prozent höher bei 14.146 Punkten, die Rendite der Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit fiel auf 2 Prozent und der Euro stieg auf etwa 1,0165 Dollar.

Auch die Berichtssaison hat Höhepunkt überschritten

Die Berichtssaison lieferte die Impulse für die Einzelwerte, die am Nachmittag von der Zinsseite einen weiteren Stimulus erhielten. Die Technologie- wie auch die Immobilienwerte reagierten auf fallende Zinsen teils übermotiviert, bei den Aktien der Banken bremste die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen die Kurse. So legte die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia um 5,5 Prozent zu, Commerzbank schlossen dagegen nur 0,7 Prozent höher.

Für Allianz ging es nach Zahlenvorlage um 5,9 Prozent nach oben. "Die Zahlen liegen überwiegend über den Erwartungen, und das neue Aktienrückkaufprogramm stützt ebenfalls die Stimmung", sagte ein Händler.

Deutsche Telekom verloren 1,5 Prozent. Die Geschäftszahlen sind nach Überzeugung der Citigroup solide ausgefallen und lagen allenfalls leicht unter den Erwartungen. Für Enttäuschung könnte der Dividendenvorschlag von 0,70 Euro je Anteilsschein sorgen. Hier dürften einige Anleger mehr erhofft haben.

Nach ordentlichen Geschäftszahlen gewannen Continental 7,6 Prozent. Umsatz wie auch bereinigtes EBIT seien besser als erwartet ausgefallen, hieß es im Handel. Die Entwicklung bei Merck KGaA (+3,9%) verlief im Rahmen der Erwartungen. Während Life Science besser abschneidet als erwartet, hat Merck die Prognosen für den Bereich Electronics zurückgenommen. Knorr-Bremse haussierten mit Aufschlägen von 11,9 Prozent.

Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 18,6 Prozent nach oben, das Unternehmen will sich stärker auf Kostenkontrolle und das Erreichen der Profitabilität fokussieren.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.146,09 +3,5% -10,95% DAX-Future 14.167,00 +3,4% -10,61% XDAX 14.148,01 +4,2% -10,73% MDAX 25.270,81 +4,1% -28,05% TecDAX 3.068,01 +4,3% -21,74% SDAX 12.265,15 +3,1% -25,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,38 +196 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 37 3 0 5.924,1 117,2 64,5 MDAX 42 6 1 993,6 62,3 49,2 TecDAX 24 5 1 1.608,1 49,2 25,0 SDAX 62 8 0 219,4 17,3 17,3 ===

November 10, 2022 11:50 ET (16:50 GMT)

