WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will im Rahmen des G20-Gipfels großer Wirtschaftsmächte die neuen Regierungschefs von Italien und Großbritannien treffen. Man gehe davon aus, dass Biden die Möglichkeit zu bilateralen Gesprächen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem britischen Premierminister Rishi Sunak haben werde, kündigte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Donnerstag im Weißen Haus an. Beide haben erst vor kurzem ihr jeweiliges Amt übernommen. Auch andere Treffen mit Staats- und Regierungschefs am Rande des Gipfels seien möglich, sagte Sullivan. Der G20-Gipfel findet kommende Woche auf der indonesischen Insel Bali statt./nau/DP/he