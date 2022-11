Erst am 07. November hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Infineon ISIN: DE0006231004 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Infineon: Wie wär's mit einem mutigen Trade?" Am Abend des 08. November konnten wir bereits den Treffer melden und die Überschrift war: "Infineon: Tagesgewinn Aktie ca. 7% - Zertifikat ca. 37%!!!" Es sieht noch gut aus und jetzt wird sich an der Marke von 30,00 Euro entscheiden, wie es weitergeht. ...

