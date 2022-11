Taipeh (ots/PRNewswire) -Das CCC-WEB3 Future Business Forum 2022, ausgerichtet vom Web3-Geschäftsberatungsunternehmen C-Cubed (https://c-cubed.co/), ist eines der einflussreichsten Web3-Geschäftsforen in Asien.Die Veranstaltung brachte eine Reihe von Unternehmen und Organisationen zusammen, darunter Alpacadabraz, Amber Group, CoolBitX, Crypto.com, JS-Adways Media, Mafia Capital, Metap Inc, Metasens, OKX, Red Building Capital and RE:DREAMER Lab sowie die Taiwan Association for Blockchain Ecosystem Innovation.NFTs werden angesichts einer aufsteigenden Influencer-Wirtschaft zum besten Marketingkanal"Influencer oder wichtige Meinungsführer (Key Opinion Leaders, KOLs) sind zum wichtigsten Marketingkanal für das Web3-Ökosystem geworden, gefolgt von Communitys und Schöpfern und schließlich den traditionellen Medien", erklärte der CMO von C-Cubed, Gene Yen.Angesichts des wachsenden Wunsch der Community-Mitglieder, ihre Teilnahme an Co-Branding zu erhöhen und zu vertiefen, erklärte William Tsai, CEO von C-Cubed, die sechs wichtigsten Vorteile von NFT-basiertem Marketing - beschleunigte Werbeaktionen, mehr Feedback von Kunden, signifikante Expansion der Fan-Wirtschaft, Neukundengewinnung, grenzenloses Marketing zu geringeren Kosten und die Schaffung von Marken für jüngere Verbraucher; alle diese Faktoren kommen zusammen, um den herkömmlichen Marketingzyklus erheblich zu verkürzen.Die Redner gaben außerdem Nachrichten aus erster Hand von der TOKEN2049 weiter, Asiens führende Krypto-Konferenz, die in Singapur stattfand. "Der Veranstaltungsort war jeden Tag voller Besucher, und man hatte nicht das Gefühl, dass wir in einem Bärenmarkt sind", sagte Neil Lee, CDO der Blockchain-Gaming-Plattform Metasens."Die Web3-Landschaft steht kurz vor einer Neuordnung", sagte John Lee, Regional Director der Crypto-Asset-Plattform Amber Group. "Das Ökosystem ist dabei, Gestalt anzunehmen, und digitale Vermögenswerte werden nur weiter wachsen. Deswegen ist es an der Zeit, das Ökosystem zu erkunden, da mehrere Technologieriesen, darunter Meta und NVIDIA, bereits Unternehmen im Metaversum aufgebaut haben.Web3 ist der Schlüssel, um die industrielle Transformation in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu ermöglichenDer vollständige Artikel ist verfügbar aufhttps://lihi2.cc/X7T2cDas vollständiges Video des CCC-WEB3 Future Business Forum auf YouTube:Teil 1 https://lihi2.cc/srInK (https://lihi2.cc/srInK)Teil 2 https://lihi2.cc/UsdxYInformationen zu C-CubedC-Cubed.co ist eine Web3-Projektschmiede, die Marken dabei geholfen hat, in den Web3-Bereich einzutreten, indem sie ihnen Dienstleistungen wie Beratung zu Geschäftsmodellen, Technologieentwicklung, Vertrieb von NFTs, Community-Führung, Marketing-Expansion sowie die Verbindung von Projekten mit Limited Partners (LPs) zum Zweck der Mittelbeschaffung bietet. Dadurch schafft C-Cube ein neues Geschäftsmodell zur Erkundung des vielversprechenden Web3-Marktes.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942603/221013_CCC_580x300______1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/asiens-einflussreichstes-web3-geschaftsforum-bringt-branchenexperten-zusammen-die-in-internationale-markte-expandieren-mochten-301674918.htmlPressekontakt:Gene Yen,E-Mail: team@c-cubed.co,Telefon: +886-287729033Original-Content von: C-Cubed, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166724/5367302