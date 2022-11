Der LED-Marktführer Fluence wird auf der diesjährigen MJBizCon Produkte und Studien vorstellen und eine Schulungsveranstaltung zur Steigerung der Ernteerträge leiten

Fluence, ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, wird an der diesjährigen MJBizCon in Las Vegas, Nevada, teilnehmen. Fluence wird im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung an Stand Nr. 2927 in der Expo Hall seine innovative Produktlinie präsentieren. Der Architekt für Cannabislösungen, Casey Rivero, wird am 16. November zudem eine Fortbildungsveranstaltung zur Steigerung der Gewinnspannen abhalten.

Die Ergebnisse des kürzlich von der Cannabis Business Times veröffentlichten Berichts "State of the Cannabis Lighting Market" (Aktuelle Lage auf dem Markt für Cannabisbeleuchtung) belegen, dass Cannabisanbauer immer schneller auf LEDs umsteigen. Jedes Fluence-Gerät, das auf der MJBizCon 2022 vorgestellt wird, stellt Growern Lösungen zur Verfügung, mit denen sie noch effizientere und produktivere Skaleneffekte erzielen können. Fluence wird in der Expo Hall Produktdemonstrationen für seine funktionsreichen Beleuchtungstechnologien durchführen, darunter:

RAPTR , die robuste und langlebige Hochleistungslampe von Fluence, die ideal als 1:1 Ersatz für HPS geeignet ist.

, die robuste und langlebige Hochleistungslampe von Fluence, die ideal als 1:1 Ersatz für HPS geeignet ist. SPYDR 2h , das leistungsstärkste mehrstufige oder Spitzenlicht von Fluence für kommerzielle Umgebungen.

, das leistungsstärkste mehrstufige oder Spitzenlicht von Fluence für kommerzielle Umgebungen. SPYDR Fang , das ideale LED-Grow-Licht für den ambitionierten Cannabisanbauer.

, das ideale LED-Grow-Licht für den ambitionierten Cannabisanbauer. VYNE , eine Beleuchtungslösung zur Ertragssteigerung, die auf der MJBizCon erstmals auf der Cannabis Show vorgestellt wird.

, eine Beleuchtungslösung zur Ertragssteigerung, die auf der MJBizCon erstmals auf der Cannabis Show vorgestellt wird. Wireless Flex Dimming , das die Dimmkabel durch eine drahtlose Steuerung ersetzt und so für einfachere Bedienung, mehr Flexibilität und Kosteneinsparungen sorgt.

, das die Dimmkabel durch eine drahtlose Steuerung ersetzt und so für einfachere Bedienung, mehr Flexibilität und Kosteneinsparungen sorgt. SHYFT Light Scheduler, die neueste Lösung im Sortiment von Fluence und exklusiv für Nordamerika, bietet Growern eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Konfiguration präziser Lichtbedingungen für längere Wachstumszyklen und maximale Erträge.

"Der beste Weg, um gute in großartige Gewinnmargen zu verwandeln, ist die Zusammenarbeit mit einem Beleuchtungspartner, der über umfassende Erfahrung im Gartenbau verfügt", so David Cohen, CEO von Fluence. "Zum Team von Fluence zählen Spezialisten für den Gartenbau, die einzigartige, datengestützte Einblicke in die Details der Beleuchtung bieten können, um sicherzustellen, dass die Anbauer jeden Schritt des Anbaus optimieren. Auf der MJBizCon bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, unser technisches Fachwissen und die vielen Gründe zu präsentieren, warum Cannabisanbauer bevorzugt mit uns und unseren Produkten arbeiten."

Casey Rivero, ein ehemaliger kommerzieller Anbauer und Cannabis-Lösungsarchitekt bei Fluence, wird am Mittwoch, den 16. November 2022, von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr einen interaktiven Vortrag im Lower Exhibitor Spotlight Theater halten. Seine Session "How Technology Choices Are Future-Proofing Margins for Growers" wird sich darauf konzentrieren, den Growern zu vermitteln, wie sie fortschrittliche Anbautechnologien nutzen können, um das Risiko für ihre Anlageninvestitionen insbesondere in schwierigen Märkten zu verringern. Die Session wird auf die Forschungsergebnisse von Fluence eingehen, um zu zeigen, wie Grower innovative Beleuchtungslösungen einsetzen können, um die Betriebskosten zu optimieren und den Umsatz zu steigern.

Weitere Informationen über Fluence erhalten Sie an Stand Nr. 2927 auf der MJBizCon 2022 vom 16. bis 18. November oder unter www.fluence.science.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) stellt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenzucht und Forschungsanwendungen her. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und ermöglicht eine effizientere Pflanzenproduktion mit den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausproduzenten. Der internationale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence operiert als Geschäftseinheit innerhalb der Abteilung Digital Solutions von Signify. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence.science.

