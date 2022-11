London (ots/PRNewswire) -Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von internationaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Oktober 2022 zwei Berater für Führungskräftevermittlung in Europa eingestellt.Frédéric Groussolles ist als Partner im Pariser Büro von Heidrick & Struggles tätig. Groussolles bringt umfassende Erfahrung im Technologiesektor mit, er erkennt den zukünftigen Technologiebedarf von Unternehmen und arbeitet mit der nächsten Generation von Führungskräften und digitalen Führungskräften zusammen, um Kunden in Bezug auf Talentstrategien im Technologiesektor, die Nachfolgeplanung von Führungskräften und die Bewertung von Führungskräften zur Förderung des strategischen Wachstums zu beraten. Zuvor war er bei einem anderen internationalen Personalberatungsunternehmen tätig.Alberto Guillion Mangilli ist neuer Leiter des Mailänder Büros von Heidrick & Struggles. Er arbeitet mit Industriegüter- und Dienstleistungsunternehmen zusammen, um Spitzenkräfte für die C-Level-Führungsebene und die Besetzung von Vorstandsposten zu rekrutieren, und berät Unternehmen zu digitalen Abläufen mit Schwerpunkt auf Industrietechnologie. Alberto bringt sein umfangreiches Fachwissen in die Geschäftsführung des Unternehmens ein. Zuvor war er bei einem regionalen Personalberatungsunternehmen tätig."Unternehmen, die sich in einem zunehmend herausfordernden geschäftlichen und wirtschaftlichen Umfeld bewegen, suchen nach den richtigen Führungskräften, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen, insbesondere im sich schnell verändernden Technologiesektor", erklärte Claire Skinner, Regionalleiterin für Europa und Afrika. "Die Erfahrung von Frédéric und Alberto beim Aufbau von digitalen und technologischen Führungskräften hilft unseren Kunden, ihren langfristigen Erfolg zu sichern."Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von internationaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf an Führungskräften und Beratung der weltweit führenden Unternehmen deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Wir bündeln unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Diversität und Integration, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Beschleunigung von Organisationen und Teams, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time.® www.heidrick.comHeidrick & Struggles Medienkontakt: Chiara Pierdomenico+44 20 7075 4236cpierdomenico@heidrick.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/heidrick--struggles-stellt-zwei-neue-personalberater-in-europa-ein-301674977.htmlOriginal-Content von: Heidrick & Struggles International, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78521/5367313