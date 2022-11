Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) -TYAN®, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, hat heute Serverplattformen auf der Basis von AMD-EPYC-Prozessoren der Serie 9004 (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/amd_epyc_9004/) vorgestellt, die sich durch Energieeffizienz und Leistung auszeichnen und für die nächste Generation von Serverarchitekturen für Rechenzentren entwickelt wurden."Angesichts der Post-COVID-Wirtschaftswelt müssen Rechenzentren auf umweltfreundlichere, sicherere und flexiblere Funktionen bauen, um auf die Zunahme von Telearbeit, Videostreaming, IoT und 5G zu reagieren", sagte Danny Hsu, Vice President des Unternehmensbereichs Server-Infrastruktur der MiTAC Computing Technology Corporation. "Die neuen Server-Plattformen von TYAN, bei denen AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation verwendet werden, ermöglichen effiziente Rechenzentren, die mehr Aufgaben mit derselben Anzahl von Servern erledigen.""Wir haben AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation entwickelt, um unseren Kunden genau das zu bieten, was sie benötigen: hohe Leistung, außergewöhnliche Energieeffizienz und niedrige Gesamtbetriebskosten", sagte Ram Peddibhotla, Corporate Vice President, EPYC Product Management, AMD. "Mit der neuesten "Zen 4"-Architektur, die moderne Sicherheitsanforderungen beinhaltet, sind AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation eine hervorragende Wahl für professionelle IT-Anwender, die ihre Rechenzentren auf Spitzenleistung optimieren und dabei gleichzeitig Umweltziele erreichen wollen."Server mit hoher Speicherkapazität und Daten-Cache für eine leistungsstarke Cloud. Die Cloud-Plattformen von TYAN profitieren von den Innovationen der AMD-Prozessoren der Serie EPYC 9004 und wurden für Cloud- und Datenanalyseanwendungen entwickelt, die eine schnellere Datenübertragung ermöglichen. Tomcat CX S8056 (https://www.tyan.com/Motherboards_S8056_S8056GM2NE-2T) ist ein Single-Socket Server-Motherboard in einem Formfaktor von 30,48 cm x 35,81 cm, das 24 DDR5-DIMM-Steckplätze, zwei PCIe 5.0 Riser-Steckplätze, neun MCIO-Anschlüsse, zwei NVMe M.2 und einen OCP 3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz für den Rack-optimierten Servereinsatz unterstützt.Transport CX GC68A-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_GC68AB8056_B8056G68AE12HR-2T) ist eine kostenoptimierte Single-Socket-Serverplattform mit 24 DDR5-DIMM-Steckplätzen, einem Paar PCIe 5.0 x16 Erweiterungssteckplätzen, einem OCP 3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und zwei 10 GbE Onboard-Ethernet-Ports in 1U-Konfiguration. GC68A-B8056 bietet Platz für zwölf 2,5-Zoll-Laufwerkseinschübe, die sich werkzeuglos montieren lassen und NVMe-U.2-Geräte für Anwendungen unterstützen, die sowohl herausragende Rechenkerne als auch hochleistungsfähige Speicher-I/Os benötigen.Hybride und All-Flash-Speicherserver zur Maximierung der Leistung von Anwendungen Die Speicherplattformen von TYAN sind darauf ausgelegt, große Mengen an Daten-I/O zwischen Speicher und Speichergeräten für Cloud-Anwendungen bereitzustellen. Transport SX TS70-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_TS70B8056_B8056T70V8E6HR-2T) und Transport SX TS70A-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_TS70AB8056_B8056T70AE26HR-2T) von TYAN sind 2U-Single-Socket-Storage-Server mit Unterstützung für 24 DDR4 DIMM-Steckplätze, drei PCIe 5.0- und einen OCP 3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz. TS70-B8056 bietet zwölf 3,5-Zoll-Laufwerkseinschübe auf der Vorderseite von denen bis zu vier NVMe-U.2 unterstützen und zwei 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Anschlüsse auf der Rückseite, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können und ohne Werkzeuge auskommen. TS70A-B8056 bietet 26 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Anschlüsse, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können und ohne Werkzeuge auskommen, um den hohen IOP-Anforderungen von Hochleistungs-Daten-Streaming-Anwendungen gerecht zu werden.Optimiert für die anspruchsvollsten Arbeitslasten in HPC, KI und maschinellem Lernen Durch die Verwendung von AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation erfüllen die HPC-Plattformen von TYAN die hohen Leistungsanforderungen heutiger KI- und Machine-Learning-Anwendungen. Das Server-Motherboard Tomcat HX S8050 (https://www.tyan.com/Motherboards_S8050_S8050GM4NE-2T) bietet acht DDR5-DIMM-Steckplätze, fünf PCIe-Steckplätze 5,0 x 16, vier MCIO-Anschlüsse, zwei NVMe-M.2-Steckplätze, zwei 10GbE- und zwei GbE-Onboard-Ethernet-Ports im Formfaktor CEB (30,48 cm x 26,67 cm).Transport HX FT65T-B8050 (https://www.tyan.com/Barebones_FT65TB8050_B8050F65TV8E2H-2T-N) ist eine rackkonvertierbare Sockel-Serverplattform mit einem einzelnen AMD-EPYC-9004-Prozessor, acht DDR5-DIMM-Steckplätzen, acht 3,5-Zoll-SATA- und zwei 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Hot-Swap-Anschlüssen zur werkzeuglosen Installation. FT65T-B8050 unterstützt bis zu zwei professionelle Grafikprozessoren mit doppelter Breite (PCIe 5.0 x16) zusammen mit zwei zusätzlichen Hochgeschwindigkeits-Netzwerkadaptern für parallele, geclusterte Arbeitslasten.Unterstützende Ressourcen: Bitte sehen Sie sich dieses Video (https://youtu.be/sj9TLJedWuk) über die AMD-EPYC-Prozessor-basierten Server der 4. 