Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrierte Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge, freut sich, auf der SC22 in Dallas vom 14. bis 17. November 2022 seine Vision für die Gegenwart und Zukunft des High-Performance-Computing vorzustellen. Mit einer Reihe von Präsentationen von Lösungen für Dell Technologies Unstructured Data Solutions und HPC-Kunden sowie Networking-Möglichkeiten für die Teilnehmer wird Kalray demonstrieren, wie seine sich hervorragend ergänzenden Hardware- und Softwarelösungen den Entwicklungen in der Welt der intensiven Datenspeicherung und -verarbeitung gerecht werden.

Die Lösungen von Kalray für unstrukturierte Daten und HPC-Speicher bieten Unternehmenskunden eine umfassende Lösung für Compute, Storage und Datenmanagement. Kalray wird seine Lösungen in diesem Jahr am Stand 2443 von Dell Technologies präsentieren

"Dies ist eine großartige Gelegenheit für Kalray, sein einzigartiges Portfolio für den HPC- und unstrukturierten Datenlösungsmarkt zu demonstrieren", sagte Éric Baissus, CEO von Kalray. "Die Präsentationen und Aktivitäten auf der SC22 sind Teil unserer Strategie, unser Go-to-Market zu beschleunigen und unsere Schlüsselposition im Speichermarkt zu stärken."

Konkret bietet Kalray mit pixstor und ngenea jetzt eine benutzerfreundliche Komplettlösung an, die die Anforderungen der meisten Speicher-Workloads erfüllt. Der "Tier Zero"-Scratch-Speicher von pixstor ermöglicht Kunden eine drastische Steigerung der Speicherleistung, während ngenea die Effizienz durch die Konsolidierung von Speicherumgebungen wie Dell PowerScale und ECS und die Vereinfachung der Datenverwaltungsabläufe erheblich verbessert.

Auf der SC22 können die Teilnehmer unsere Präsentationen am Stand 2443 von Dell Technologies besuchen, wo sie Einblicke von Greg Furmidge, VP of Global Sales Operations, Kalray und Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray, erhalten. Sie werden die Angebote für HPC- und Unstructured Data Solutions-Unternehmenskunden mit pixstor, der High-Performance-Storage-Software und ngenea, der Daten-Orchestrierungssoftware, erörtern.

DETAILS ZUR PRÄSENTATION

15. November 2022 um 11.00 Uhr

Kalray pixstor, jenseits der Speicherung

Greg Furmidge, VP of Global Sales Operation, Kalray





Greg Furmidge, VP of Global Sales Operation, Kalray 15. November 2022 um 14:40

Beschleunigung des datengesteuerten HPC

Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray

Anthony Dina, Global Field CTO, Dell Technologies





Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray Anthony Dina, Global Field CTO, Dell Technologies 16. November 2022 um 10:20

Kalray ngenea, jenseits der Cloud für Ihre Geschäftsfunktionen und Arbeitsabläufe

Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray





Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray 16. November 2022 um 14:40

Beschleunigung des datengesteuerten HPC

Isaiah Weiner, Technical Solutions Architect, Kalray

Anthony Dina, Global Field CTO, Dell Technologies

BESONDERE VERANSTALTUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Darüber hinaus veranstalten Kalray und Dell ein Cocktail- und Networking-Event für Branchenführer. Melden Sie sich über den unten stehenden Link an, um in einer angenehmen Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und von führenden Technologieunternehmen zu lernen.

Datum: Donnerstag, 15. November, 17.00-19:00 Uhr in der Hard Shake Lounge. Hier registrieren

Weitere Informationen über die gemeinsamen Lösungen von Kalray und Dell Technologies finden Sie in unserem Briefing hier:

5 Hauptgründe, warum sich Kunden für Dell PowerScale und Kalray Lösungen für On-Demand-Datenmanagement entscheiden

Sales Solution Brief für Dell PowerScale und Kalray pixstor: eine moderne Lösung für High Performance Computing

Sales Solution Brief für Dell PowerScale, ECS und Kalray ngenea: eine moderne Lösung für das Datenmanagement

Contacts:

INVESTORENKONTAKTE



Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Telefon: 33 4 76 18 90 71



ACTUS Finanzen Kommunikation

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Telefon: 33 1 53 67 36 72



PRESSEKONTAKTE



Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Telefon: +33 4 76 18 90 71



ACTUS Finanzen Kommunikation

Serena BONI

sboni@actus.fr

Telefon: +33 4 72 18 04 92