Nahezu euphorisch reagierten die Aktienmärkte auf die am gestrigen Donnerstag (10.11.) veröffentlichten US-Verbraucherpreise. Diese kamen deutlich unterhalb der Erwartungen liegend herein. Ein weiterer großer Zinsschritt in den USA scheint somit erst einmal vom Tisch zu sein. Der Dax feierte die Daten mit einer veritablen Kursrally. Die Marke von 14.000 Punkten wurde überschritten. Zuletzt war das im Mai dieses Jahres der Fall. Auch die Allianz und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...