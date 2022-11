Am Nachmittag startete gestern auch für die Deutsche Post Aktie eine Kursrallye. Am Ende des Tages stehen fast 7 Prozent Plus für den DAX-Titel auf der Kurstafel, nachdem der XETRA-Handel bei 38,23 Euro auf Tageshoch beendet wurde - und mit Kaufsignalen: So gelang dem Aktienkurs des Bonner Post- und Logistik-Konzerns der Sprung über die charttechnischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...