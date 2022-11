DJ Ifo: Große Existenzsorgen unter Kleinstunternehmen

BERLIN (Dow Jones)--Soloselbständige und Kleinstunternehmen haben einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge "große Existenzsorgen". Das Geschäftsklima für diese Gruppe fiel im Oktober auf minus 25,0 Punkte nach minus 20,9 im September. "Die konjunkturelle Abkühlung macht den Soloselbständigen und Kleinstunternehmen besonders zu schaffen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Existenzsorgen nehmen merklich zu."

Demnach sehen gegenwärtig 19,5 Prozent der Firmen in diesem Segment ihre wirtschaftliche Existenz bedroht. Dies ist deutlich mehr als die 7,5 Prozent in der Gesamtwirtschaft. Erneut waren weniger Unternehmen mit ihren laufenden Geschäften zufrieden. Anders als in der Gesamtwirtschaft fiel auch der Ausblick auf die kommenden Monate bei Soloselbständigen und Kleinstfirmen merklich pessimistischer aus. Insbesondere im Einzelhandel und der Bauwirtschaft ist demnach der Ausblick unter den Kleinstunternehmen düster.

November 11, 2022

