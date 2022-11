BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Entscheidung des Bundestags zum Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ihr Nein zu einer weiteren Laufzeitverlängerung bekräftigt. "Das Gesetz sagt eindeutig, dass am 15.4. abgeschaltet wird, dass keine neuen Brennelemente beschafft werden sollen", sagte sie am Freitag in der Sendung "Frühstart" der Sender RTL/ntv. Sie bejahte die Frage, ob das Atomzeitalter in Deutschland damit zu Ende sei.

Der Bundestag befasst sich am Freitagvormittag mit dem befristeten Weiterbetrieb der drei noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. Dazu will das Parlament über Änderungen am Atomgesetz abstimmen. Die drei Kraftwerke sollten ursprünglich Ende des Jahres abgeschaltet werden. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht jedoch eine Laufzeit bis zum 15. April 2023 vor./jwe/DP/stk