Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 11.11.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 681 internationalen Medien
Last Call!? Ganz große News imminent… Heute noch handeln?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 867183 ISIN: AU000000JRV4 Ticker-Symbol: IHS 
Tradegate
11.11.22
16:08 Uhr
0,275 Euro
+0,008
+2,49 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
JERVOIS GLOBAL LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JERVOIS GLOBAL LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2590,28416:12
0,2650,27516:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
JERVOIS GLOBAL
JERVOIS GLOBAL LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
JERVOIS GLOBAL LIMITED0,275+2,49 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.