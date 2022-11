DJ EUREX/Bund-Future hält sich im Verlauf über 140er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages konsolidiert der Bund-Future am Freitag im Verlauf zunächst. Der Dezember-Kontrakt verliert 34 Ticks auf 140,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 140,38 Prozent und das -tief bei 139,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.483 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 21 Ticks auf 120,04 Prozent.

Die charttechnische Situation hat sich mit dem Plus am Vortag für die Marktstrategen der Helaba weiter verbessert. Die Indikatoren lägen im neutralen Bereich oder schwankten um die Nulllinie. Immerhin könne auf der Habenseite verbucht werden, dass die Widerstandslinie des Abwärtstrends überwunden wurde und auch die 21-Tagelinie bei heute 137,40 konnte der Future nun deutlich hinter sich lassen. Entscheidend sei nun wohl die 55-Tagelinie bei rund 140, um die der Kontrakt am Morgen zunächst oszilliert.

November 11, 2022

