NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel mit "Underweight" und einem Kursziel von 32 US-Dollar in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach mehreren Jahren mit Marktanteilsverlusten bei Server-Prozessoren an den Konkurrenten AMD sowie anhaltenden Fehlern bei der Produktumsetzung, dürfte es noch mehrere Jahre dauern, bis der Halbleiterkonzern den Trend umkehren und die Technologieführerschaft zurückerobern kann, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 00:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 02:00 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US4581401001