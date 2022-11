München (ots) -JOHN WICK: KAPITEL 4 bringt Keanu Reeves in Bestform zurück: Knallharte Action, bildgewaltiges Kino und ein Mann, der einen Ausweg sucht - der neue Trailer leitet den Countdown zu dem Kinoereignis des Frühjahrs ein und zeigt den legendären Antihelden von einer neuen Seite. Kinostart am 23. März 2023 im Verleih von LEONINE Studios.John Wick (Keanu Reeves) entdeckt einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtigen Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen.An der Seite von Keanu Reeves alias John Wick sind auch in Kapitel 4 wieder Laurence Fishburne ("Ant-Man And The Wasp"), Lance Reddick ("Godzilla vs. Kong", "Angel Has Fallen") und Ian McShane ("Pirates Of The Caribbean - Fremde Gezeiten") zu sehen. Ergänzt wird der Cast u.a. durch Bill Skarsgård ("Es", "Deadpool 2"), Donnie Yen ("Rogue One: A Star Wars Story", "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage") und Scott Adkins ("Doctor Strange", "Das Bourne Ultimatum"). Regie führt erneut Chad Stahelski.Über 2,4 Millionen Kinozuschauer sahen die ersten drei Kapitel der Erfolgs-Filmreihe, die den Kinofans handgemachte Action, grandiose Schauwerte und eine Garantie für ein bildgewaltiges Spektakel bietet.Erstes Pressematerial steht bereit unter: www.leoninedistribution.comPressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die betreuenden Agenturen:Print/Radio/TVAIM - Creative Strategies & VisionsJulia BarteltTel.: +49 30 61 20 30-30Mail: Julia.Bartelt@aim-pr.deOnlinePURE Online - Digitale KommunikationHeinrich-W. WudtkeTel: +49 30 28 44 509-11Mail: Willi.Wudtke@pureonline.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5367524