Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen bezüglich der US-FED liegen weiterhin auf hohen Niveaus, haben zuletzt aber nachgegeben, so die Analysten der Helaba.So habe beispielsweise der FED-Funds-Future (Juni 2023) nach den Inflationszahlen in den USA zulegen können. Die Daten hätten an dem Szenario, dass die Notenbank im Dezember ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen werde, aber grundsätzlich nichts verändert. Lediglich das Ausmaß des Zinsschrittes dürfte nun kleiner ausfallen. Die marktseitigen Zinserwartungen würden mehr und mehr auf 50 Basispunkte im Dezember und weitere 25 Basispunkte Anfang Februar fokussieren. Der Zinsgipfel im Mai werde nun deutlich unter 5,00% eskomptiert. ...

