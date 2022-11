Der chinesische Hersteller BYD will allein in Deutschland 2026 bereits eine sechsstellige Zahl an Elektroautos verkaufen. Konkret soll das Unternehmen für 2026 ein Absatzziel von 120.000 Einheiten avisieren und im deutschen BEV-Markt "schnell" auf einen Anteil von zehn Prozent kommen wollen. Das berichtet das "Manager Magazin" unter Berufung auf Aussagen von BYD-Manager Michael Shu gegenüber deutschen ...

