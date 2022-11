Bei der Allianz gibt es im dritten Quartal einen operativen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 7 Prozent. Der Gewinn steigt um 17 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro an. Bis Ende 2023 will die Allianz eigene Aktien im Volumen von 1 Milliarde Euro zurückkaufen. Im laufenden Jahr soll es ein operatives Plus von 12,4 Milliarden Euro bis ...

