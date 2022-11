WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 14.11.2022(Nr. 476) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, September 2022(Nr. 477) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), Januar bis September 2022Dienstag, 15.11.2022(Nr. 478) Großhandelspreise, Oktober 2022(Nr. 479) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), September 2022(Nr. 46) Zahl der Woche: Außenhandel mit FFP2-Masken, Januar bis September 2022(Nr. 480) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), Oktober 2022 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 16.11.2022(Nr. N 066) Zum Weltstudierendentag am 17.11.: Armutsgefährdung und Wohnkostenbelastung Studierender, 2021(Nr. 481) Tarifliches Weihnachtsgeld, Jahr 2022(Nr. 482) Investitionen der Industrie, Jahr 2021Donnerstag, 17.11.2022(Nr. N 067) Bevölkerung in überbelegten Wohnungen in Deutschland und der EU, 2021(Nr. 483) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), September 2021(Nr. 484) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigen-zahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 3. Quartal 2022Freitag, 18.11.2022(Nr. 485) Baugenehmigungen, September 2022(Nr. 486) Europäischer Vergleich zum Außenhandel mit Russland, Januar bis Juli 2022(Nr. 487) Statistisches Bundesamt verleiht Wissenschaftspreise 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5367566