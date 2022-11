Dortmund (ots) -Kaum eine Branche ist so stark von schnelllebigen Trends und neuen Entwicklungen geprägt, wie das Marketing. Ein agiles Mindset und kontinuierliche Weiterbildungen sind daher wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere. Mit der neu gegründeten DMV Academy@ISM haben die International School of Management (ISM) und der Deutsche Marketing Verband (DMV) ein einzigartiges Weiterbildungs-Forum geschaffen, in dem aktuelles Marketing Know-how auf Hochschulebene vermittelt wird. Die Weiterbildung startet im Januar mit sechs Modulen, die sich ideal in den Berufsalltag integrieren lassen. Wer alle Module belegt, erhält ein Zertifikat zum "Senior Marketing Professional".Schnell, schneller, Marketing - Die Marketingbranche ist dynamisch und spannend, aber häufig auch sehr hektisch. Die Marketingkurse an der DMV Academy@ISM sind entsprechend so aufgebaut, dass sie sich auch in den vollen Kalender von Marketing Spezialisten integrieren lassen. Zur Auswahl stehen sechs miteinander kombinierbare Module, die online an einem Abend pro Woche - über vier Wochen hinweg - stattfinden. Die Kurse werden von erfahrenen Marketingexperten der International School of Management unterrichtet.Die Inhalte wurden gemeinsam von Hochschullehrern und Vertretern des DMV praxisnah entwickelt. Themenschwerpunkte der Module sind:Brand Strategy und Management (Prof. Dr. Arne Westermann, ISM Dortmund)Social Media und Community Management (Prof. Dr. Marcus Simon, ISM München)Purpose und Positioning (Lukas Maximilian Fastenroth, Kienbaum Institut@ISM)Content Marketing (Prof. Dr. Christoph Moss, ISM Dortmund)Customer Experience (Prof. Dr. Helge Kaul, ISM Hamburg)Digital Marketing (Prof. Dr. Audrey Mehn, ISM Dortmund)Anmeldung und weitere Informationen unter:https://ism.de/studium-berufsbegleitend/hochschulzertifikate/senior-marketing-professionalDie Weiterbildung steht allen Interessierten offen. Mitglieder der Marketingclubs (des Deutschen Marketing Verbands) und Absolventen der International School of Management erhalten einen Rabatt von 15%.Bild: Kooperation für ein praxisnahes Weiterbildungsangebot (von links): Dirk Westermann - Vizepräsident Corporate Relations ISM / Florian Möckel - Geschäftsführer Deutscher Marketing Verband / Peter Brawand - Vizepräsident Deutscher Marketing Verband /Prof. Dr. Ingo Böckenholt - Präsident ISMHintergrund:Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70776/5367565