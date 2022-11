Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im abgelaufenen Quartal dank kräftig gestiegenen Verkäufen und angehobenen Preisen deutlich mehr Geschäft gemacht. Umsatz, Ergebnis und Gewinn schwollen stark an, und die lange belastende Teileknappheit bessert sich zusehends. An der Börse kommt das jüngste Zahlenwerk am Freitagvormittag gut an.Daimler Truck ist auf einem guten Weg, sein erstes Geschäftsjahr ...

