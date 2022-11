Genau vor einem Jahr waren Bitcoin, Ethereum und Co. auf Allzeithochs geklettert, jetzt kosten sie nur noch einen Bruchteil. Auslöser für den jüngsten Kursrutsch: die drohende Insolvenz eines wichtigen Handelsplatzes. 10. November 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Krypto-Branche erlebt ein neues Beben: Schon am Dienstag dieser Woche hatten Berichte über Liquiditätsprobleme beim großen Handelsplatz FTX die Kurse purzeln lassen. Dann kündigte der Rivale Binance den Einstieg bei FTX an, blies ...

