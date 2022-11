Die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft sind ungewiss wie lange nicht. Stark steigende Preise für Lebensmittel und Energie sowie geopolitische Verwerfungen haben das Konsumentenvertrauen in Deutschland auf historische Tiefs sinken lassen. Ob die Konsumenten zu Weihnachten den Gürtel enger schnallen oder mit einer "jetzt-erst-recht-Mentalität" die Kassen der Retailer klingeln lassen, steht in den Sternen. Für Investoren ist es wichtig in Zeiten großer Unsicherheit neue Chancen und Risiken einschätzen zu können. AlsterResearch veranstaltet deshalb pünktlich zur Adventszeit eine digitale Konferenz mit sechs börsennotierten Online-Unternehmen, die einen Einblick in die aktuelle Geschäftslage und Marktentwicklungen geben werden. Mit dabei ist The Social Chain, ein E-Commerce- und Social-Media-Unternehmen. Die Präsentation wird am 08.12. um 11:00 Uhr online stattfinden, zur Anmeldung geht es über diesen Link: https://bit.ly/3TnIHHJ





