Hamburg (ots) -Rund 405.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit sahen am Dienstag, 8. November, das neue Debattenformat "Das Bürgerparlament" mit Ingo Zamperoni im NDR Fernsehen, in dem 20 Menschen über das Thema "Verzicht? Nicht mit mir!" sprachen. In der zweiten Folge am Dienstag, 15. November, stehen ab 21.00 Uhr so kontroverse Themen wie das Gendern, die Aktionen von Klimaaktivist*innen, die sich z. B. an Gemälde kleben, die Legalisierung von Cannabis, ein Jahr Ampel-Koalition und die Fußball-WM in Katar zur Debatte - passenderweise lautet der Sendetitel diesmal "Das Bürgerinnenparlament". Erneut diskutieren 20 Menschen in der dem britischen Unterhaus angelehnten Studiokulisse - ohne Expertinnen und Experten, mit Argumenten statt mit Polemik, scharf, aber respektvoll. Beteiligt sind an der Diskussion sind Bürgerinnen und Bürger quer durch die gesellschaftlichen Schichten, die sich vorab online um die Teilnahme beworben haben. Dazu kommt das Studiopublikum, das immer wieder ebenfalls seine Meinung äußern kann.