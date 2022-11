Die Analysten von Raifeisen Research haben erste Einschätzungen zu den Zahlen der Post und von Zumtobel veröffentlicht. Hier ein Auszug: In einer Kurzmitteilung zu den Post Q3-Zahlen meinen die Raiffeisen-Analysten: "Der operative Gewinn in Höhe von 34,3 Mio. Euro lag zwischen dem Marktkonsens von 30,4 Mio. Euro und unserer Schätzung von 35,4 Mio. Euro. Besser als erwartete Umsätze (RBI-Schätzung von 592,5 Mio. Euro, Konsens 576,0 Mio. Euro) wurden durch höhere Materialaufwendungen kompensiert. Eine positive Steuerquote führte zu einer Outperformance unter dem Strich (Nettogewinn a.m. 28,0 Mio. vs. RBI-Schätzung 23,5 Mio. und Konsensus von 21,9 Mio. Euro)."Sie stufen die Post-Aktie aktuell mit Halten ein. Zu den vorläufigen Zahlen von ...

